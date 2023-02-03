فنانون عالميون يطالبون بإنهاء شراكة فنية بريطانية مع السفارة "الإسرائيلية"

طالب أكثر من خمسين فنانًا عالميا، اليوم الجمعة 3-2-2023، مركز باربيكان للفنون في العاصمة البريطانية لندن بإنهاء شراكته مع سفارة كيان الاحتلال "الإسرائيلي".

وكان على رأس هؤلاء الفنانين الشاعر والكاتب بنيامين زيفانيا، والممثلة ميريام مارغوليس، والفنان المشارك الفائز بجائزة تيرنر، تاي شاني.

جاء ذلك عقب الإعلان عن استضافة مركز باربيكان، أوركسترا القدس الشرقية والغربية يوم الأحد الخامس من فبراير، في حدث فني يتم تنظيمه بالتعاون مع سفارة "إسرائيل" في المملكة المتحدة.

ورأى الفنانون أن "أوركسترا القدس الشرقية والغربية ما هي إلا محاولة لإعادة تقديم حكومة الفصل العنصري "الاسرائيلية" على أنها حكومة متنوعة وتقديم الاحتلال العسكري على أنه تسامح".