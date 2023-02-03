الاحتلال يقتحم أريحا واندلاع مواجهات قرب مدخل مخيم عقبة جبر

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة أريحا؛ ما أدى لاندلاع مواجهات قرب مدخل مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا وتوجهت إلى مدخل مخيم عقبة جبر، حيث اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة، أطلقت قوات الاحتلال خلالها وابلا من قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت صوب الشبان، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت المصادر، أنه تعرضت قوات الاحتلال خلال المواجهات في مخيم عقبة جبر لإطلاق نار من قبل مقاومين فلسطينيين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وبدورها، قالت كتائب شهداء الأقصى في بيان لها :"إطلاق النار بشكل مباشر على قوات جيش العدو المقتحمة لمدينة أريحا في تمام الساعة 11:44 مساء الخميس".

وفي أعقاب الحادث أطلقت قوات الاحتلال قنابل ضوئية وطائرة مسيرة "درون" في أجواء المنطقة الجنوبية من مخيم عقبة جبر، ونفذت أعمال بحث وتمشيط في المكان.

جدير ذكره أن قوات الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم السادس على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.

ويُشار إلى أنه تقوم قوات الاحتلال المتواجدة على هذه الحواجز، بإيقاف مركبات المواطنين وتفتيشها، والتدقيق في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب بإعاقة دخولهم إلى المدينة أو الخروج منها.