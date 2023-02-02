سعر صرف الدولار في لبنان اليوم الجمعة 3 فبراير 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، أسعار صرف الدولار في لبنان، والتي ارتفعت في مطلع التعاملات اليوم الجمعة أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء غير الرسمية.

الدولار اليوم الجمعة في لبنان

وبلغ الدولار مقابل الليرة اللبنانية إلى مستوى 64.500 ليرة للشراء، و 64.000 ليرة للبيع مقابل الدولار.

سعر الدولار اليوم الجمعة في صيرفة

وبلف سعر الدولار عبر منصة صيرفة أمام الليرة، اليوم الجمعة، حيث وصل إلى 42.000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار في لبنان، اليوم الجمعة، 16.494.49 ليرة لبنانية، فيما بلغ سعر صرف اليورو مقابل الدولار اليوم في لبنان 1.0989 دولار أمريكي.