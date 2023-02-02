لينك الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 برقم الجلوس بمصر

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة برقم الجلوس اليوم الخميس 2-2-2023 ، وفي جميع محافظات جمهورية مصر العربية يبحث أكثر من سبعون الفا في هذا التوقيت عبر الانترنت من أجل الوصول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول لهذا العام الجديد وبعد هذه النتيجة سارع فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة في هذه السطور التي تضمن خطوات معرفة النتيجة وطريقة توزيع العلامات كما تتعرفون على نسبة النجاح في هذه المرحلة علما أننا قمنا بتوزيع هذه المقالة على حسابتنا الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي وهي التالي :

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة

وبحسب التقارير الصحفية من داخل مصر ، فقد اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد الغفار على نتيجة ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الأول 2022/2023 ، ونشير إلى أن اجازة نهاية العام في الفترة الماضية بدأت من يوم 28 يناير الماضي.

ونواصل معكم تقديم التفاصيل فيما يتعلق برابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة ، إذ أن هذه الاجازة تستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل ، ووفقا للمحافظ عبد الغفار فقد بلغت نسبة النجاح بين الطلبة في هذه المرحلة بـ 77.7%.



رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 برقم الجلوس

وفي هذه الفقرة ، وضعنا لكم ابرز خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة ، حيث يترتب اتباعها وهي التالي: وفي الخطوة الأولى من عملية الاستعلام عن النتيجة يترتب عليكم الدخول أولا إلى بوابة التعليم الاساسي الالكترونية ، ثم بعدها على الفور قم بالضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم على الفور بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ثم حدد المرحلة التعليمية الاعدادية.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم الخطوات ، وفي المرحلة الأخيرة قم باختيار الصف والفصل والعام، ثم اضغط على عرض النتيجة.

هنــــــا رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023

طريقة توزيع درجات الصف الثالث الاعداد بمصر

أولا: مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

ثانيا: مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

ثالثا: مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.

رابعا: مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

خامسا: مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة برقم الجلوس نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .