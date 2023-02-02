رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة برقم الجلوس ، ويقوم فريق فلسطين اليوم الاخباري في وضع التفاصيل الكاملة التي من خلالها تتطلعون على الرابط الرسمي من وزارة التربية والتعليم العالي حيث رأينا كميات كبيرة من عمليات البحث الالكترونية على جوجل الشهير وهو ما دفعنا بكل قوة إلى الحرص في كتابة هذه المقالة التي تمكن كل زائر من التعرف على نتيجته وعمليا تم تفعيله بصورة تمكن كل طالب من معرفة نتيجته النهائية ، وقبل ان نذكر لكم التفاصيل نود أن نشير إلى أننا وضعنا لكم في ثنايا السطور خطوات سهلة يترتب عليكم متابعتها كما هي مذكورة .

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة

وبحسب التقارير الصحفية من داخل مصر ، فقد اعتمد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد الغفار على نتيجة ، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الأول 2022/2023 ، ونشير إلى أن اجازة نهاية العام في الفترة الماضية بدأت من يوم 28 يناير الماضي.

ونواصل معكم تقديم التفاصيل فيما يتعلق برابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة ، إذ أن هذه الاجازة تستمر حتى يوم 11 فبراير المقبل ، ووفقا للمحافظ عبد الغفار فقد بلغت نسبة النجاح بين الطلبة في هذه المرحلة بـ 77.7%.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 برقم الجلوس

وفي هذه الفقرة ، وضعنا لكم ابرز خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة ، حيث يترتب اتباعها وهي التالي: وفي الخطوة الأولى من عملية الاستعلام عن النتيجة يترتب عليكم الدخول أولا إلى بوابة التعليم الاساسي الالكترونية ، ثم بعدها على الفور قم بالضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية.

ثانيا: وبعد الانتهاء من الخطوة السابقة قم على الفور بكتابة الرقم القومي الخاص بالطالب ثم حدد المرحلة التعليمية الاعدادية.

ثالثا: ونواصل معكم تقديم الخطوات ، وفي المرحلة الأخيرة قم باختيار الصف والفصل والعام، ثم اضغط على عرض النتيجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 هنــــــا

طريقة توزيع درجات الصف الثالث الاعداد بمصر

أولا: طريقة توزيع درجات الصف الثالث الاعداد بمصر، مادة الدراسات الاجتماعية من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

ثانيا: طريقة توزيع درجات الصف الثالث الاعداد بمصر، مادة العلوم من 20 درجة والنجاح من 10 درجات.

ثالثا: طريقة توزيع درجات الصف الثالث الاعداد بمصر ، مادة الرياضيات من 30 والنجاح من 15 درجة.

رابعا: طريقة توزيع درجات الصف الثالث الاعداد بمصر، مادة اللغة الأجنبية من 30 درجة والنجاح من 15 درجة.

خامسا: طريقة توزيع درجات الصف الثالث الاعداد بمصر ، مادة اللغة العربية من 40 درجة والنجاح من 20 درجة.

وفي نهاية المقالة التي حرصنا فيها على شرح رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2022/2023 القاهرة برقم الجلوس نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم .