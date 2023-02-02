مجلس الكنائس العالمي يدين اعتداء مستوطن على كنيسة في القدس

استنكر مجلس الكنائس العالمي، اعتداء مستوطن على كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، مؤكدا إدانة المجلس لكافة الأعمال العدائية التي تتجاهل الرموز الدينية.

وأضاف السكرتير العام لمجلس الكنائس القس جيري بيلاي: "بغض النظر عن توجهاتنا ومعتقداتنا، يتوجب علينا احترام المعتقدات والرموز الدينية المقدسة لدى الآخرين".

وينظم المعرض البعثة الدائمة لفلسطين لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة، بالتعاون مع اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، واللجنة الرئاسية لترميم الكنائس، وسفارة دولة فلسطين لدى الفاتيكان، إلى جانب دعم العديد من مؤسسات القطاع الخاص.

يذكر أن "كنيسة المهد وطريق الحج" في بيت لحم، جزء من ممتلكات التراث العالمي، حيث تم إدراج المكان على قائمة التراث العالمي.