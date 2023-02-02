فيديو.. تشكيل فريق الهلال والوداد المتوقعة – موعد مباراة الهلال ضد الوداد بكأس العالم للأندية 2023

تشكيل فريق الهلال والوداد المتوقعة – موعد مباراة الهلال ضد الوداد المقبلة في منافسات الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2023 ، وعلى محرك جوجل الشهير ارتفع هذا الحدث الرياضي إلى قائمة التريند وسط فضول كبير عند المتابعين السعوديين والعرب من أجل معرفة اجاباتهما وهو ما دفع فريق فلسطين اليوم الاخباري في الحرص بشكل أكبر على كتابة هذه المقالة التي وضحنا فيها كافة الاستفسارات فيما يتعلق بهذه المباراة ، كما انها تذاع وببث مباشر بدون تقطيع على العديد من القنوات المحلية منها بي ان سبورت واون تايم سبورت الرياضيتين ويترتب عليكم بعد هذه المقدمة من المواصلة في المتابعة للوصول إلى نهاية اخر سطر وهي التالي :

تشكيل فريق الهلال ضد الوداد المتوقعة 2023

وبقيادة المدرب الارجنتيني رامون دياز يخوض تشكيلة فريق الهلال السعودي امام الوداد المغربي ، وجاء على النحو التالي حيث جاء في خط الهجوم كل من اللاعب أوديون إيغالو وموسى ماريجا كما ويتولى في حراسة المرمى اللاعب عبدالله المعيوف

ونشير كم إلى أسماء اللاعبين في خط الدفاع وهم : ناصر الدوسري وعلي البليحي وجانغ هيون سو وسعود عبد الحميد ، أما في خط الوسط فقد جاء كل من اللاعب جوستافو كويلار وسالم الدوسري ومحمد كنو واندريه كاريو.

تشكيل فريق الوداد ضد الهلال في كأس العالم للأندية

وبعد أن تعرفتم على التشكيلة السابقة ، الان أمام تشكيل فريق الوداد ضد الهلال ويقود مهدي النفطي فريق في هذه المواجهة النارية حيث جاءت التالي :

إذ جاء في خط الهجوم كل من اللاعب: زهير المترجيص، جاي مبينزا ، كما وجاء خط الوسط في خط اللاعب : يحيى جبران، جلال الداودي، رضا الجعدي، أيمن الحسوني.

ونواص معكم تقديم المعلومات فيما يتعلق بتشكيل فريق الوداد المغربي إذ جاء في خط الدفاع كل من : أشرف داري، أمين فرحان، يحيى عطية الله، أيوب العملود، كما ويتولى حراسة المرمى اللاعب: محمد رضا التكناوتي .

موعد مباراة الهلال والوداد المقبلة

ولقد وضعنا لكم في هذه الفقرة الإجابة عن موعد مباراة الهلال والوداد المقبلة في كأس العالم للأندية 2023 ، حيث تقام هذه المباراة التي ينتظرها الملايين من المشجعين على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله يوم السبت المقبل.

وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا بتوقيت المغرب ، في المقابل تقام في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية ( مكة) .

مباراة الهلال والوداد القنوات الناقلة

وفي نهاية المقالة وضعنا لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي والوداد المغرب ، وهي SSC السعودية التردد ( هنـــــا ) قناة الرياضية المغربية التردد ( هنــــــــــا ) .