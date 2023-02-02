"دعاة فلسطين" يدين استقبال السودان لوزير خارجية العدو

أدان ملتقى دعاة فلسطين يدين، استقبال رئيس مجلس السيادة السوداني لوزير الخارجية الصهيوني المتطرف إيلي كوهين واجتماعه به في العاصمة السودانية الخرطوم.

واعتبر الملتقى في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن هذا الاستقبال لوزير خارجية الإرهاب الصهيوني والتطبيع مع دولته التي تمارس القتل بدم بارد ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وهدم بيوتهم ومنشئاتهم وممارسة الإرهاب ضد المعتقلين في السجون، وخاصة النساء، هو دعم صريح وتأييد واضح لدولة الإرهاب الصهيوني في الاستمرار لممارسة إرهابها وتدنيس المسجد الأقصى.

وشدد الملتقى على أنه لعار على دولة عربية تدين بالإسلام أن تطعن إخوانها الفلسطينيين بخنجر التطبيع، وتتنكر للقدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

وحذّر "دعاة فلسطين"، "السودان وكل الأنظمة المطبعة مع الكيان المحتل، لن تجنوا من هذا التطبيع إلا العار، وزيادة في الفرقة، وبعدا عن رضوان الله تعالى، فلا تسلموا زمام بلادكم لليهود بعد أن خرجوا منها صاغرين".