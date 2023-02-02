كم بلغت نسبة الزواج والطلاق في غزة 2022..!!؟

شهد عام 2022 تراجعًا في نسب الزواج وارتفاع حالات الطلاق في غزة، وفق ما أعلن عنه المجلس الأعلى للقضاء الشرعي.

قال رئيس المجلس خلال لقاء حول عمل المجلس خلال عام 2022، إن حالات الزواج في قطاع غزة شهدت انخفاضا العام الماضي بنسبة 6.3 بالمئة مقارنة بـ 2021.. "وارتفعت نسبة الطلاق بنحو 0.9 بالمئة".

وأضاف الجوجو، أن المحاكم الابتدائية بغزة أنجزت 19 ألفا و550 عقد زواج العام الماضي، بينما بلغت حالات الطلاق من نفس تلك العقود ألفا و15 حالة.

وذكر أن إجمالي حالات الطلاق لعام 2022، بلغ قرابة 4 آلاف و319 حالة.. "يعود ارتفاع هذه النسب وانخفاض الزواج للأوضاع الاقتصادية المتردية بغزة".