"الجهاد الإسلامي" تعلّق على استقبال السودان لوزير خارجية الاحتلال

أدانت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين، بشدة استقبال وزير الخارجية الصهيوني المتطرف إيلي كوهين في السودان واجتماعه برئيس مجلس السيادة.

وأكد المتحدث باسم الحركة طارق سلم،يفي تصريح صحفي، مساء اليوم الخميس: "إنه لمن العار على حكام دولة عربية بمكانة السودان وشعبها وأحزابها ومثقفيها ونخبها السياسية وقواها الثورية أن تدنسها أقدام المتطرفين والفاشيين الصهاينة، الذين احتلوا القدس وفلسطين، ويتزعمون حربا تستهدف المسجد الأقصى المبارك، وتستهدف أهل القدس والضفة بالقتل والاعتقال ومختلف أشكال العدوان".

وتابع: "إننا على ثقة تامة أن التطبيع لا يمثل إلا أصحابه، وأن الشعوب ترفض التطبيع وكل أشكال العلاقة مع الكيان الصهيوني".