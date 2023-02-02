موعد صرف رواتب موظفين السلطة في رام الله بشهر 2- فبراير 2023

إليك موعد صرف رواتب موظفين السلطة في رام الله في شهر 2- فبراير 2023 ، ومع البدء في الدخول في هذا الشهر رأى فريق فلسطين اليوم الإخباري ذهب أكثر من خمسين ألف موظف عمومي في البحث عبر جوجل الشهير من أجل التعرف على موعد رواتب الموظفين للسلطة حيث قمنا في وضع كامل التفاصيل في هذه المقالة التي نشرناها على معظم مواقع التواصل الاجتماعي منها الفيسبوك وتويتر ، ونكرر هذه السطور مع كل اقتراب موعد صرف الرواتب ، ويبلغ عدد الموظفين الرسيمين قرابة 130 ألف موظف ، والآن نترك لكم التفاصيل وهي التالي:

موعد رواتب موظفي سلطة رام الله عن شهر 2- فبراير 2023

ونشير لكم في هذه الفقرة إلى الموعد الرسمي لصرف رواتب موظفين سلطة رام الله في المحافظات الشمالية والجنوبية عن شهر 2-فبراير 2023 ، وأعلنت وزارة المالية عن رواتب شهر يناير/ كانون الثاني يوم الأحد المقبل الموافق 5-2-2023 بنسبة 85% وبحد أدنى 2000 شيكل .

اقتطاع أموال المقاصة المخصصة لرواتب موظفي السلطة

وفي وقت سابق اليوم، كشفت القناة الـ7 العبرية عن توقيع "بتسلئيل سموتريتش" وزير مالية الاحتلال على اقتطاع مضاعف قدره 100 مليون شيكل من أموال عائدات الضراب "المقاصة" الخاصة بالسلطة الفلسطينية، وكانت قد اقتطع الاحتلال في يوليو/ تموز 2022 صادق "الكابينت" 600 مليون شيقل (176 مليون دولار) من أموال المقاصة ، وفي 2019 ، تم اقتطاع بأوامر من (الكابينت) 500 مليون شيقل من أموال (المقاصة) .

وزعمت القناة ان قرار اقتطاع حكومة الاحتلال من أموال المقاصة الخاصة بالسلطة الفلسطينية بدلا عن الأموال التي تحولها السلطة لعائلات الأسرى ومنفذي العمليات.

موعد رواتب موظفي سلطة رام الله الجديدة عن شهر 2- فبراير 2023

كما وادعت في قولها أن السلطة تصرف "200 ألف شيكل إضافية ستذهب كتعويضات لعائلات قتلى العمليات".

ويشار الى ان إيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينيّة، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (700) مليون شيكل، ويقتطع الاحتلال منها (3) بالمائة بدل جباية.

وكانت وزارة المالية في رام الله ، قد ذكرت ، قبل عامين ، وعبر بيان ، عن قيمة أموال المقاصة، وأشارت إلى أنها تبلغ 2.2 مليار دولار سنوياً أي ما يعادل مليوني دولار شهرياً، وما تشكل تقريباً ما نسبته من 68 إلى 70% من إيرادات السلطة.

وفي نهاية المقالة التي قدمنا لكم فيها الشرح الوافي عن موعد صرف رواتب موظفين السلطة في رام الله في شهر 2- فبراير 2023 نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم وندعوكم إلى زيارة موقعنا باستمرار .