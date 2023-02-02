الجامعة العربية تحمّل الاحتلال مسؤولية الاعتداء على كنيسة "حبس المسيح"

حملت جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية الاعتداء على كنيسة "حبس الشيخ" في البلدة القديمة في القدس.

واستنكر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، في بيان صحفي، اقتحام مستوطن كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، وتحطيم محتوياتها ومحاولة إشعال النار فيها.

وشدد أبو علي، على أن حكومة الاحتلال تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين، وبشكل خاص في المدينة المقدسة، في محاولات لتهويدها وضمها وتغيير هويتها العربية ومعالمها التاريخية.

وطالب أبو علي بضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم الإرهابية، داعيًا المؤسسات الدولية ذات الصلة بتطبيق القانون الدولي وحماية الأماكن الدينية، والخروج عن صمتها الذي يشجع الاحتلال ومستوطنيه على مواصلة اقتحاماتهم واعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.