الاعلان عن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية بعد رواتب السلطة، بعد الإعلان عن موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في رام الله، مساء اليوم الخميس، حتي زادت عمليات البحث والسؤال عن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023، خاصة بعد ربط العديد من المسؤولين في السلطة والمقربين من إدارة وزارة التنمية الاجتماعية المشرفة على صرف مخصصات الشؤون بموعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في رام الله.

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية 2023

ومساء اليوم الخميس، أعلنت وزارة المالية التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله على موعد صرف رواتب موظفي السلطة في رام الله وقطاع غزة.

حيث حددت الوزارة يوم الأحد المقبل 5/2/2023م، موعد صرف رواتب الموظفين عن شهر يناير 2023 في كافة البنوك الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الفلسطينية المحتلة والبريد.

وبينت وزارة المالية أن نسبة صرف رواتب الموظفين ستكون بقيمة 85% من الراتب وبحد أدني 2000 شيكل دون صرف متأخرات كما عادة الشهور الماضية.

تأخر شيكات الشؤون الاجتماعية لعشرات الآف الفقراء في قطاع غزة، يتزامن من رفض العدو إدخال الأموال القطرية التي تساعد مئة ألف أسرة.

وهذا يؤكد على رقي العلاقة بين السلطة والعدو الإسرائيلي من التنسيق والتعاون الأمني، إلى التنسيق والتجويع الأمني! — د.فايز أبو شمالة (@fayez2013851) July 3, 2021

موعد صرف مخصصات الشؤون

وبشأن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023، فقد بين مسؤول مكتب الإعلام والاتصال في الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية شادي عثمان، أن موعد صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية مرتبط موعد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

وقد بين عثمان في تصريحات صحفية، أن مخصصات الشؤون الاجتماعية من المتوقع أن يتم صرفها عقب صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في رام الله وقطاع غزة.

طالع أيضا: المالية برام الله: صرف رواتب موظفي السلطة الأحد المقبل

موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية

وحول الأموال المخصصة لصرف الدفعة، فقد بين شادي عثمام أن الاتحاد الأوروبي نقل الأموال المخصصة لصرف دفعة جديدة من شيكات الرعاية الاجتماعية قبل حوالي أسبوعين إلى الجهات المختصة في رام الله.

وشدد على أن الوزارة في رام الله التنمية هي الجهة التي تحدد موعد صرف الدفعة.

رابط فحص الشؤون الاجتماعية

يشار إلى أن قرابة 78 ألف أسرة من قطاع غزة و33 ألف أسرة في الضفة الغربية المحتلة مدرجة على برنامج التحويلات النقدية "شيكات الشؤون"، حيث تبدأ الدفعات من 750 شيكلاً، وحتى 1800 شيكل للأسرة الواحدة.

وحال الاعلان عن موعد محدد لصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية سنرفق لكم رابط فحص مخصصات الشؤون الاجتماعية، رابط فحص شيكان الشؤون الاجتماعية اضغط هنا

وأخيرا سنضع لكم مقطع فيديو يوضح لكم أسباب تاخر صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية 2023