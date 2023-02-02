الإعلام العبري: إدارة سجون الاحتلال ترفع حالة التأهب داخل السجون

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس 2-2-2023، أن مصلحة سجون الاحتلال قررت رفع حالة التأهب داخل السجون.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت: "إن مصلحة السجون "الإسرائيلية" رفعت حالة التأهب داخل السجون لمنع وقوع عملية".

وأضافت القناة العبرية: "إن هذا الأمر جاء بعد الإجراءات الأخيرة التي أقرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير".

جدير ذكره أنه تشهد سجون الاحتلال حالة توتر شديد في أعقاب اعتداء إدارة السجون على الأسيرات في سجن "الدامون"، بالإضافة للاعتداءت المستمرة على باقي الأسرى من حرمان الزيارات وسياسة العزل داخل السجون.