من هو الفنان هاني شاهين نوري باب الحارة، تصدر اسم هاني شاهين المعروف بـنوري أحد نجوم باب الحارة السوري، والمساعد لرئيس المغفر أبو جودت زهير رمضان، كافة منصات التواصل الاجتماعي ومواقعها، خاصة بعد تصريحاته الأخيرة حول حياته المعيشة وظروفه الصعبة التي مر بها خلال الفترة الماضية والحالية، وتناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات بشكل كبير ومحزن، معبرين عن حزنهم لما وصلت إليه الدراما السورية ونجوم الفن السوري، لهذا وضعنا هذه المقالة للحديث عن تصريحات هاني شاهين نوري باب الحارة، ومن هو هاني شاهين.

من هو الفنان هاني شاهين

والفنان السوري هاني شاهين، هو ممثل سوري ولد في 1940 في العاصمة السورية دمشق، وقام بالعديد من المسلسلات ومن أبرز هذه المسلسلات مسلسل الزعيم و باب الحارة التي جاء دوره فيها بمساعد رئيس المغفر " الكركون" أبو جودت وحمل أسم نوري.

كما شارك في مسلسل مرايا مع النجم السوري الكبير ياسر العظمة، صاحب فكرة مسلسل مرايا الذي اشتهر بفضل هذا المسلسل الكثير من النجوم السوريين

من هو هاني شاهين

كما شارك الفنان السوري هاني شاهين في المسرح والإذاعة والسينما، ومنها (انا عايزه مليونير – شلون الله بدو يوفقنا – نجمه الفاتنه – المهره).

وفي الإذاعة شارك في (حكم العداله – خزانة العرب – ظواهر مدهشة – مجلة التراث – شخصيات روائية – جزيرة المرح – ليال واحداث – حكاية من رواية – قصة في تمثيلية – تمثيلية لم تتم).





اعمال الفنان هاني شاهين

وكشف الفنان السوري هاني شاهين عن تدهور أوضاعه المعيشية بعد تقاعده واستبعاده من الدراما في الأعوام الأخيرة بسبب كبر سنه.

وقال خلال مقابلة صحفية مع الإعلامي عطية عوض: “قاعد ملحوش بالبيت بدون شغل، هي جزائي كممثل بعد كل يلي قدمته خلال مسيرتي”.

وأضاف:”من عشرين يوم عايش أنا ومرتي عالزيت والزعتر، راتبي التقاعدي من النقابة خمسين ألف والفواكة واللحوم من سنة ما دخلت بيتي”.

الفنان السوري هاني شاهين: من عشرين يوم انا وزوجتي عايشين عالزعتر والزيت!!!!



*لسان حالو مسؤولي سوريا: الزعتر والزيت هو جزء من الهوية والتراث



*بعد عرض اللقاء توالت عروض العمل واتصالات من رجال اعمال وفنانين سوريين لمساعدة #هاني_شاهين pic.twitter.com/Lpg7jNOWQW — ReemaNaisseh ريما نعيسه (@RNaisseh) February 2, 2023

هاني شاهين - ويكيبيديا

تصريحات الفنان هاني شاهين، احدث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالعديد من رواد مواقع التواصل غرد بكلمات حزن ودعم للفنان هاني شاهين: فقد علقت ريما نعيسه :(الفنان السوري هاني شاهين: من عشرين يوم انا وزوجتي عايشين عالزعتر والزيت!!!!

*لسان حالو مسؤولي سوريا: الزعتر والزيت هو جزء من الهوية والتراث

*بعد عرض اللقاء توالت عروض العمل واتصالات من رجال اعمال وفنانين سوريين لمساعدة #هاني_شاهين

من هو الفنان السوري هاني شاهين

فيما غرد قتيبة ياسين قائلا:" ممثل سوري وصل به الفقر إلى أن يعيش 20 يوماً على الزيت والزعتر فقط ويقول لم تدخل الفاكهة بيته منذ سنة، وللمفارقة فإن هذا الفنان كان يأخذ أدوار الشخصيات المهمة والميسورة المرفهة في معظم أعماله

عمل مع ياسر العظمة الذي بدأ مؤخراً بتصوير حلقات يكرّم فيها أسرة مسلسل مرايا".

من هو هاني شاهين ويكيبيديا السيرة الذاتية

بينما غرد حسين مرتضي قائلاً:" بطيبة قلب لامست وجدان كل وطني شريف رغم الالم والغصة لكنك الاصدق والانقى رغم مرارة الايام وما بين صحن الزعتر والزيت الذي تتناوله ووجبة الجندي في الجبهة حكاية عشق لسورية، ورغم ان طعامك هو زعتر وزيت لكنك ما شعرت ببرودة حضن #سورية ،