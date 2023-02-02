افتتاح السفارة التشادية في "إسرائيل"

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس تشاد محمد إدريس ديبي ، اليوم الخميس 2/2/2023، السفارة التشادية في تل أبيب.

وقال نتنياهو، خلال حفل الافتتاح: "افتتحت اليوم سفارة تشاد لدى إسرائيل مع الرئيس التشادي، محمد ديبي. لحظة تاريخية نضجت بعد سنوات من الاتصالات.

والتقى الرئيس التشادي، يوم أمس، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، كما التقى ديبي مع رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد بارنيع، حيث أكد الأخير على أهمية العلاقات مع تشاد في توسيع العمق الاستراتيجي الإسرائيلي

واستأنفت إسرائيل وتشاد العلاقات الدبلوماسية بينهما في عام 2019، بعد قطعها عام 1972.

قدم السفير الإسرائيلي بن بورغيل وفي مايو/ أيار 2022، أوراق اعتماده إلى رئيس تشاد.