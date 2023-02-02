ما هو فضل صيام شهر رمضان؟

يستحوذ موضوع البحث عن فضل الصيام اهتمام كبير من قبل المتابعين والناس، خاصةً مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ونحرص في موقع "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" على تقديم كل جديد فيما يتعلق بالعديد من أحكام الصيام ولا سيما فضل صيام شهر رمضان المبارك.

وفيما يلي نقدم نضع بين أيديكم مجموعة من الفتاوى التي أعدها وجمعها الشيخ السوري من أصل فلسطيني: محمد صالح المنجد، حول أحكام الصيام وفضله وهي كما يلي:

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه أجمعيـن، وبعد:يقول الشيخ محمد صالح المنجد

سؤال: ما هو فضل صيام رمضان؟

جواب: في ذلك آيات وأحاديث كثيرة، منها قوله تعالى:(إنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَاب)) وقال أهل التفسيرفي ذلك: هم الصائمون .

وقال صلى الله عليه وسلم: "إن في الجنة باباً يقال له الريان: يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال : أين الصائمون؟، فيقومون فيدخلون مـنـــه، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد" (صحيح الجامع الصغير)

وجاء في الصحيحين ، قال رسول الله "صلى الله عليه وسلم":" قال الله عز وجل ، كل عـمـــل ابن آدم لـه (وفي مسلم: يضاعف الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف) إلا الصوم، فإنه لي وأنـا أجزي به، والصيام جنة" (وفي رواية صحيحة: يستجن به العبد من النار.

وفـي حديث يحيى بن زكريا: "وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة، كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك" (صحيح الجامع الصغير) رقم (1720).