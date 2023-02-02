الصحة تهنئ الأطباء بـ"يوم الطبيب الفلسطيني"

هنأت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الأطباء الفلسطينيين في فلسطين والشتات بيوم الطبيب الفلسطيني الذي يصادف الثاني من شباط من كل عام.

وأشادت وزيرة الصحة بجهود الأطباء الفلسطينيين في خدمة أبناء شعبهم في ظل أحلك الظروف.

وأضافت: نستذكر في هذا اليوم شهداء الجيش الأبيض الذين ارتقوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وآخرهم الطبيب عبد الله أبو تين رحمه الله، إضافة لزملائنا الذين ارتقوا وهم يؤدون واجبهم الإنساني متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت د. الكيلة إن يوم الطبيب الفلسطيني محطة مهمة للتأكيد على سعينا للارتقاء بمهنة الطب وبتطوير القطاع الصحي الفلسطيني، من خلال الاستمرار في بناء الكوادر وإدخال الأجهزة وإحداث التوسعات في مختلف مراكزنا الصحية والطبية.