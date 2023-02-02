طائرة "إسرائيلية" تهبط في مطار السودان

هبطت طائرة "إسرائيلية" اليوم الخميس 2/2/2023، في مطار بالعاصمة السودانية الخرطوم، وسط توقعات باقتراب توقيع اتفاق الرامي إلى تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وأقلعت طائرة "إسرائيلية" تحمل اسم ( 4 إيكس- سي يو زد) من مطار اللد، وتوجهت إلى السودان وهبطت في العاصمة الخرطوم.

وأفادت هيئة البث "الإسرائيلية"، أن هذه الزيارة تأتي على خلفية الأنباء عن استعداد السودان للتوقيع على "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع بين "إسرائيل" والدول العربية والإسلامية.

وأكد مسؤول "إسرائيلي" بارز أن السودان يستعد للتوقيع على اتفاق تطبيع للعلاقات مع "إسرائيل" من خلال وساطة أميركية.