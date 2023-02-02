بالفيديو كتيبة نابلس تعلن تصديها للاحتلال خلال اقتحام نابلس واطلاق النار صوب نقطة الطور

أعلنت سرايا القدس - كتيبة نابلس اليوم الخميس 2/2/2023 ، عن استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة نابلس بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص.

وبينت الكتيبة خلال بيان لها ان مجاهديها خاضوا اشتباكاً مع قوة مشاة لجيش الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوفها.

وأوضحت الكتيبة ان المجاهدين تمكنوا من استهداف نقطة الطور العسكرية بصليات من الرصاص وعاد مجاهدونا لقواعدهم بسلام.

فيما يلي نص البيان كاملاً :

فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ۚ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ۚ

بلاغ عسكري صادر عن سرايا القدس - كتيبة نابلس

بعون الله وقوته قام مجاهدونا في سرايا القدس - كتيبة نابلس، بعدد من المهمات الجهادية التالية:

المهمة الأولى: استهداف نقطة الطور

بتاريخ 1 فبراير 2023م، الساعة 07:22م

حيث تمكن مجاهدونا بعون الله وقوته من استهداف نقطة الطور العسكرية بصليات من الرصاص وعاد مجاهدونا لقواعدهم بسلام.

المهمة الثانية: استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة نابلس

بتاريخ ٢ فبراير 2023م، الساعة 4:50ص

تمكن مجاهدونا من استهداف قوات الاحتلال خلال اقتحامها المدينة بصليات كثيفة ومباشرة من الرصاص، كما خاضوا اشتباكاً مع قوة مشاة لجيش الاحتلال محققين إصابات مباشرة في صفوفها.