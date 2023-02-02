ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أكدت إذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة يدخلون اليوم 2/2/2023، أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال.

وأفادت الإذاعة، أن من بين الأسرى اثنان محكومان بالمؤبد، وهم:

من جنين الأسير ناجي إبراهيم حسن بشارات المحكوم بالسجن المؤبد ثلاث مرات بالإضافة إلى 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 21 عامًا في السجون.

والأسير سليم محمد سعيد حجة (49 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد 16 مرة بالإضافة إلى 39 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 21 عامًا في السجون.

الأسير نور الدين عبد الله أحمد عمر (40 عامًا) من مدينة قلقيلية المحكوم بالسجن 55 عامًا ومعتقل منذ عام 2003 وأمضى 20 عامًا داخل السجون.