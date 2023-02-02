سفير إيران لدى الأمم المتحدة : "إسرائيل" مسؤولة عن هجوم أصفهان

أعلن أمير سعيد إيرواني "مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة ، إن "التحقيقات الأولية تشير إلى مسؤولية "إسرائيل" عن الهجوم بطائرات مسيرة على منشأة عسكرية في أصفهان"، مضيفا أن "هذا الفعل يتعارض مع القانون الدولي ونحن ندينه".

ووجه السفير الإيراني رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدوري لمجلس الأمن، احتجاجا على الأعمال العدائية للكيان الصهيوني والتصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤول أوكراني حول الهجوم.

وكانت السلطات الإيرانية قالت اليوم، إن "التحقيقات الأولية تدل على مسؤولية الكيان الإسرائيلي في الهجوم الإرهابي بطائرة مسيرة على ورشة عسكرية في أصفهان شرقي البلاد".

ووقع انفجار قوي، مساء السبت الماضي، في مستودع للذخيرة في مدينة أصفهان وسط إيران، وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجارا وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات.