الدولار يهوي والذهب يُحلق بعيداً والنفط يتنفس الصعداء

شهدت أسعار الذهب صعوداً متواصلاً لليوم الخميس 2 فبراير 2023، اليوم الخميس لتبلغ أعلى مستوى لها منذ ما يا قارب من 10 شهور.

تحليق "المعدن الأصفر"، جاء بعد قرار البنك المركزي الأميركي رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كما كان متوقعا.

الذهب ليس المستفيد الوحيد من قرار البنك المركزي الأمريكي، بل انعكس رفع سعر الفائدة أيضا على أسعار النفط اليوم الخميس، بعدما تراجعت في الجلسة السابقة، إذ أعاد تراجع العملة الأمريكية بعض الإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر.

وصعد سعر "المعدن الأصفر" في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1951.79 دولارا للأوقية (الأونصة)، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ إبريل/ نيسان 2022 في وقت سابق من الجلسة، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.3 بالمائة إلى 1967.40 دولارا.

تحذير

وزاد مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية يوم أمس الأربعاء، بعد زيادات كبيرة على مدار عام. لكن رئيس البنك المركزي الأمريكي جيروم بأول، حذر من مزيد من التشديد النقدي، وأشار في الوقت ذاته إلى إحراز تقدم في خفض التضخم، الذي قال إنه في مراحله الأولى.

وقال براين لان العضو المنتدب لدى جولد سيلفر سنترال في سنغافورة: "مع أن باول قال إن رفع أسعار الفائدة قد يستمر، تتوقع السوق ألا يكون مجلس الاحتياطي الاتحادي حادا بعد الآن، وهو ما يدعم الذهب".

وأضاف: "من الآن فصاعدا، سيركز المتعاملون على البيانات الاقتصادية وتعليقات مسؤولي الاحتياطي الاتحادي للحصول على مزيد من المؤشرات". ويميل الذهب إلى الاستفادة من انخفاض أسعار الفائدة، لأن ذلك يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدًا.

انخفاض مؤشر الدولار وصعود البلاتين

وشهد مؤشر الدولار تراجعاً بقيمة 0.3 بالمائة، وهو ما يؤدي إلى ضعف العملة الأميركية لجعل السبائك المسعرة بها أكثر جاذبية للمشترين من حائزي العملات الأخرى. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت فضية في المعاملات الفورية 0.8 بالمائة إلى 24.17 دولارا للأوقية، مسجلة أعلى مستوى في أسبوع.

بينما ارتفع مؤشر البلاتين 0.6 بالمائة إلى 1009.69 دولارات، بينما تراجع البلاديوم 0.2 بالمائة إلى 1665.82 دولارا.

كما صعدت العقود الآجلة لخام برنت 65 سنتا، بما يعادل 0.8 بالمائة، إلى 83.49 دولارا للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 71 سنتا، أو 0.9 بالمائة، إلى 77.12 دولارا للبرميل.

وتراجع أيضا كلا الخامين القياسيين بأكثر من ثلاثة بالمائة الليلة الماضية بعدما أظهرت بيانات من الحكومة الأميركية ارتفاعات كبيرة في مخزونات الخام والمنتجات النفطية. وأيدت لجنة تابعة لأوبك+ سياسة الإنتاج الحالية لمجموعة منتجي النفط خلال اجتماع أمس الأربعاء، تاركة تخفيضات الإنتاج المتفق عليها العام الماضي سارية وسط آمال في ارتفاع الطلب الصيني وتوقعات ضبابية للإمدادات الروسية.

واتفقت أوبك+ على خفض هدفها الإنتاجي بمقدار مليوني برميل يوميا، أي نحو اثنين بالمائة من الطلب العالمي، من نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي حتى نهاية 2023 لدعم السوق.

كما ارتفعت أسعار النفط، في ظل حظر من الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية المكررة يبدأ سريانه في الخامس من فبراير/ شباط.