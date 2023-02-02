أريحا محاصرة لليوم السادس

تواصل قوات الاحتلال لليوم السادس على التوالي، فرض حصار خانق على مدينة أريحا ، وتتواجد قواته بكثافة على الطرق "الالتفافية" في محيط أريحا ، عقب عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا قبل أسبوع.

قوات الاحتلال أغلقت الأحد الماضي، شارع القدس المؤدي إلى مدخل أريحا الجنوبي أمام المواطنين، كما أغلقت المدخل الشمالي واحتجزت عشرات المركبات لساعات عند مداخل المدينة.

مسؤول عسكري "إسرائيلي" قال أن عملية أريحا كانت من الممكن أن تنتهي بطريقة تذهل المنطقة بأكملها، لولا تعطل سلاح المنفذ.

وكانت عملية إطلاق نار استهدفت مطعما على مفرق "ألموغ" جنوب أريحا، حيث وصل منفذ العملية إلى المطعم وأطلق رصاصة واحدة بسبب خلل في السلاح، ثم لاذ بالفرار من المكان، ولا تزال قوات الاحتلال تلاحقه.