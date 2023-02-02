وسط اشتباكات مسلحة ..قوات الاحتلال تقتحم نابلس وتداهم عدة منازل

اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس 2/2/2023 أحياء من مدينة نابلس، وسط إطلاق نار من المقاومين الذين تصدوا لعمليات الاعتقال .

أحياء مختلفة من مدينة نابلس شهدت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين تصدوا لقوات الاحتلال خلال اقتحامها وتحديدا في المنطقة الشرقية في المدينة.

وبينت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي المساكن الشعبية (شرقًا) وشارع تل (جنوبًا) ودهمت ثلاثة منازل فيهما، واعتقلت عددا من المواطنين.

ويشار إلى أن كتيبة نابلس وعرين الأسود تتصديان لقوات الاحتلال المقتحمة لنابلس بشكل يومي ، وسط اشتباكات عنيفة .