160 مؤسسة تطالب الكونغرس بوقف تمويل "المجازر الإسرائيلية"

طالبت 160 منظمة حقوقية وإنسانية، الكونغرس بوقف تمويل "المجازر الإسرائيلية" التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

المنظمات وشددت على ضرورة اتخاذ الكونغرس اجراءات سياسية فورية تجاه المساءلة، لوقف تسليح "إسرائيل" عبر إنهاء التمويل العسكري لها، كي توقف المجازر والجرائم التي ترتكب بحق الفلسطينيين والتي كان آخرها الأسبوع الماضي في جنين.

وأشارت المنظمات في مطالبها للكونغرس، إلى أهمية تلبية مطالب الشعب الفلسطيني المستمرة من أجل الحرية في وطنه وحقوق الإنسان الأساسية التي أقرتها المعاهدات الدولية.

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