بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس ٢/٢/٢٠٢٣ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. محمد قاسم- مخيم نور شمس بطولكرم
٢. سيف أبو الرعد- مخيم نور شمس
٣. نايف أبو الرب- مخيم نور شمس
٤. نور خويرة- نابلس
٥. صالح أبو صالح- نابلس
٦. صديق العوري- البيرة
٧. محمد العوري- البيرة
٨. موسى العوري- البيرة
٩. أحمد بشار أبو عليا- المغير شرق رام الله
١٠. مجد نزار النعسان- المغير
١١. محمد خالد النعسان- المغير
١٢. محمد بشار أبو عليا- المغير
١٣. وسيم أحمد النعسان- المغير
١٤. باسل منير أبو عليا- المغير
١٥. محمد سمير- المغير
١٦. فادي شحادة أبو عليا- المغير
١٧. محمد عاطف أبو عليا- المغير
١٨. محمد مصطفى أبو عليا- المغير
١٩. المحرر محسن شريم- قلقيلية
٢٠. براء محمد القواسمي- الخليل
٢١. ناجي رياض- كفر مالك شرق رام الله
٢٢. ليث عاهد- كفر مالك