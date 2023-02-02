بالأسماء : اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

فلسطين اليوم - غزة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" فجر اليوم الخميس ٢/٢/٢٠٢٣ حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وعرف من بين المعتقلين ما يلي :

١. محمد قاسم- مخيم نور شمس بطولكرم

٢. سيف أبو الرعد- مخيم نور شمس

٣. نايف أبو الرب- مخيم نور شمس

٤. نور خويرة- نابلس

٥. صالح أبو صالح- نابلس

٦. صديق العوري- البيرة

٧. محمد العوري- البيرة

٨. موسى العوري- البيرة

٩. أحمد بشار أبو عليا- المغير شرق رام الله

١٠. مجد نزار النعسان- المغير

١١. محمد خالد النعسان- المغير

١٢. محمد بشار أبو عليا- المغير

١٣. وسيم أحمد النعسان- المغير

١٤. باسل منير أبو عليا- المغير

١٥. محمد سمير- المغير

١٦. فادي شحادة أبو عليا- المغير

١٧. محمد عاطف أبو عليا- المغير

١٨. محمد مصطفى أبو عليا- المغير

١٩. المحرر محسن شريم- قلقيلية

٢٠. براء محمد القواسمي- الخليل

٢١. ناجي رياض- كفر مالك شرق رام الله

٢٢. ليث عاهد- كفر مالك