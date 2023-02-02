مقتل مستوطن مـتأثراً بجراحه الخطيرة في عملية "إلعاد" قبل حوالي 9 أشهر

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:00 ص
02 فبراير 2023
عملية إلعاد.jpg
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أعلن جيش الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الخميس 2/2/2023 ، عن مقتل مستوطن "إسرائيلي" يدعى "شمعون معطوف" 75 عاماً  متأثرا بجراحه التي أصيب بها في عملية إلعاد البطولية قبل 9 شهور .

وبإعلان الاحتلال عن مقتل المستوطن يرتفع عدد قتلى عملية إلعاد التي نفذها الأسيرين أسعد الرفاعي وصبحي صبيحات لـ 4 مستوطنين .

وكانت سلطات الإحتلال اعتقلت منفذي العملية وهما أسعد يوسف الرفاعي (19 عاما) وصبحي عماد أبو شقير (20 عاما)، وكلاهما من قرية رمانة في محافظة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد 3 أيام من بحث كافة أجهزة أمن الاحتلال عنهما وخاصة انهما نفذا العملية بفأس وسكين في الخامس من مايو من العام الماضي  

منفذا عملبة إلعاد 

منفذا عملية إلعاد.PNG
 

 

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