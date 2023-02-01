كم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس 2 فبراير 2023؟ طالع أسعار العملات في سوريا

كم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 2 فبراير 2023؟ يتساءل الكثير من السوريين و أصحاب رؤوس الأموال عن سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، و يسعى فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" لرصد أسعار صرف الدولار في البنوك و السوق السوداء السورية، و في هذه المقالة نرصد لكم سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية.

سعر الدولار في سوريا

ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا أمام الليرة، في تعاملات صباح اليوم الخميس 2 فبراير/شباط 2023، لدى السوق السوداء وسط أزمة حادة تعصف باقتصاد البلد الذي يعاني ويلات النزاعات الأهلية منذ 12 عاما.

وقد فقدت الليرة السورية منذ عام 2011 نحو 99.3% من قيمتها عندما كان الدولار الأمريكي الواحد يساوي 49 ليرة سورية.

سعر صرف الدولار اليوم في سوريا بالسوق السوداء

و صعد سعر صرف الدولار اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى نحو 6755 ليرة للشراء، و6825 ليرة للبيع، مقابل 6740 ليرة للشراء، و6810 ليرة للبيع أمس، بحسب منصة "الليرة اليوم".

100 دولار تساوي كم ليرة سورية اليوم؟

بحساب السعر وفقًا للسوق السوداء فإن 100 دولار تساوي 682.5 ألف ليرة سورية (أكثر من نصف مليون ليرة سورية).

سعر اليورو اليوم في سوريا في السوق السوداء

تراجع سعر صرف اليورو اليوم في سوريا بالسوق السوداء إلى 7320 ليرة للشراء، و7401 ليرة للبيع، مقابل 7342 ليرة للشراء، و7424 ليرة للبيع أمس.

سعر الليرة التركية اليوم في سوريا في السوق السوداء

فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية اليوم في سوريا لدى السوق السوداء إلى 357 ليرة للشراء، و363 ليرة للبيع، مقابل 356 ليرة للشراء، و362 ليرة للبيع أمس.