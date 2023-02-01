سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنوك و السوق السوداء اليوم الخميس 2 فبراير 2023، ازدادت عمليات البحث في محرك جوجل صباح اليوم عن سعر صرف الدولار في مصر، و لذلك يرصد لكم فريق "فلسطين اليوم الإخبارية" سعر صرف الدولار في مصر في مستهل التعاملات الصباحية اليوم.

سعر صرف الدولار اليوم

ارتفع سعر الدولار اليوم في مصر، لدى البنك المركزي والبنوك التجارية وشركات الصرافة ليتجاوز مجددا حاجز 30 جنيها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أكد التزام الحكومة المصرية والبنك المركزي المصري بسياسة سعر الصرف الحر ومرونة الجنيه.

و صعد سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 30.14 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، مقابل 29.96 جنيه للشراء، و30.06 جنيه للبيع أمس.

وزاد سعر الدولار صباح تعاملات اليوم في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي)، إلى مستوى 30.03 جنيه للشراء، 30.13 جنيه للبيع، مقابل 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيهًا للبيع أمس.

كما ارتفع سعر الدولار اليوم بمستهل تعاملات بنك مصر إلى نحو 30.03 جنيه للشراء، و30.13 جنيه للبيع، مقابل 29.90 جنيه للشراء، و30 جنيهًا للبيع أمس.

وصعد سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية لدى البنك التجاري الدولي (cib) إلى نحو 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، مقابل 30 جنيهًا للشراء، و30.10 جنيه للبيع أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر في شركات الصرافة

سجل سعر الدولار اليوم في شركات الصرافة خلال تعاملات اليوم مستويات قريبة من البنوك عند 30.03 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

أصيبت السوق الموازية للعملة في مصر بالشلل خلال الأيام القليلة الماضية وسط حملات مكثفة للشرطة على تجار العملة والقبض على بعضهم، ومع سماح البنك المركزي المصري للعملة المحلية بالتحرك مجددًا.

و وصلت أسعار الدولار في السوق الموازية في الفترة الأخيرة من العام الماضي إلى 38 جنيهًا، لكنها تراجعت لمستوى 31 جنيهاً مع السماح بانخفاض الجنيه في السوق الرسمية لدى البنوك.