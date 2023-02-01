الرجوب: مندوبنا أخطأ في عدم التصويت لاستضافة السعودية كأس آسيا

عزا جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الأربعاء 1/2/2023، عدم تصويت الاتحاد الفلسطيني لاستضافة المملكة العربية السعودية لكأس آسيا 2027 إلى خطأ وقع فيه مندوب الاتحاد الفلسطيني بعدم التصويت للمملكة.

وحيا الرجوب في مقطع فيديو مع صحيفة "الرياضية" السعودية، جميع الشعوب العربية وللشعب السعودي بملكه وولي عهده والسلطة الحاكمة وأسرة كرة القدم".

وقال: "واضح أن هناك خللا فنيا حصل من مندوبنا أثناء عملية التصويت، أنا شخصيا غادرت بعد انتخاب ممثلي غرب آسيا في المكتب التنفيذي ولأسباب صحية طارئة وتوجهت إلى أمين عام الاتحاد السعودي واعتذرت لأنني سأغادر فقال لي: لن يكون هناك تصويت وعلى هذا الأساس أنا غادرت".

وأردف: "واضح أن مندوبنا أخطأ وأعتقد أنها المرة الأولى التي يشارك فيها في هذا المؤتمر"، حسب قوله.

وفي وقت سابق من اليوم ، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم -اليوم الأربعاء- فوز السعودية رسميا بشرف تنظيم كأس آسيا 2027 خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد القاري في المنامة.