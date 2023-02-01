ارتفاع مفاجئ على أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 2 فبراير 2023

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في السعودية خلال مستهل تداولات الخميس 2 فبراير 2023، بشكل مفاجئ ومعاكس للأسواق العالمية التي شهدت انخفاض أثمان المعدن النفيس، حيث يحظى سعر الذهب في السعودية بأهمية كبرى، فهي يعد الملاذ الآمن في ظل المخاوف الاقتصادية التي تجتاح العالم بشكل أكبر.

وتسعى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية لنشر أسعار الذهب اليوم في السعودية الخميس 2 فبراير 2023، حيث تحرك الذهب عالمياً داخل نطاق سعري ضيق اليوم، إذ يحجم المستثمرون عن أي رهانات كبيرة قبل قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر له في وقت لاحق من نفس اليوم.





سعر الذهب اليوم في السعودية للبيع والشراء

زاد سعر غرام الذهب عيار 24 اليوم في السعودية إلى 232.49 ريال (61.95 دولار) مقابل 231.77 ريال (61.74 دولار)، أمس، بحسب منصة جولد برايس توداي.

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وارتفع سعر غرام الذهب عيار 18 اليوم في السعودية ليبلغ 174.37 ريال (46.47 دولار) مقابل 173.83 ريال (46.31 دولار)، أمس.

سعر غرام الذهب عيار 21 في السعودية

وصعد سعر الذهب في السعودية اليوم للغرام عيار 21 إلى 203.43 ريال (54.21 دولار) مقابل 202.81 ريال (54.02 دولار)، أمس.

سعر الجنيه الذهب في السعودية

زاد سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم إلى 1627 ريالا (433.70 دولار) مقابل 1622 ريالاً (432.19 دولار)، أمس.

" يشار إلى أن الذهب عيار 24 معفي من الضرائب في السعودية، إلا أن هناك ضريبة على مصاريف صك وصناعة السبائك بقيمة 5%، أي أن الضريبة ليست على قيمة السبيكة بل فقط على مصاريف صناعتها.





تحركات سعر الذهب عالميا اليوم

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1925.09 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0237 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1940.50 دولار.

وقال مات سيمسون كبير محللي الأسواق في ستي إندكس إن الذهب سيظل فوق مستوى 1900 دولار قبل اجتماع المجلس، ويجب سماع رسالة المجلس لمعرفة الاتجاه المحتمل للمعدن فيما بعد.

من المقرر صدور قرار المجلس الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، ويليه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس مقارنة مع 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

انخفاض أسعار الفائدة يميل لأن يكون مفيدا للذهب، إذ يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 0.3% إلى 1008.62 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 1647.17 دولار.