القيادي حميد ينعي بكلمات مؤثرة الأسير المحرر القائد نبيل عليوي

نعى عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين محمد حسن حميد، اليوم الأربعاء 1/2/2023، الأسير المحرر القائد/ نبيل عليوي (أبو الحسن) من سكان جنين بالضفة المحتلة.

وكتب القيادي حميد:" هم هكذا الزاهدون يرحلون بصمت دون ضجيج، يكفيهم ضجيج أعمالهم وزهدم وورعهم؛ هم ذرية أبي ذرٍ الزاهد عن كل دنيا؛ ومن ذريته الأسير المحرر القائد/ نبيل عليوي (أبو الحسن) .. (العم) كما يحب أبطال الزنازين تلقيبه."

وأضاف :"لقد التقى القائد الفقيد نبيل، بالشهيد القائد نعمان طحاينة، تحت أسوار زنازين المحتل، وآمن معه بفكرة "الجهاد الإسلامي" الراقية، وكان من المنتمين الصادقين إليها؛ هاجراً "أوسلو" المحفوفة بالشهوات إلى طريق المقاومة المحفوفة بالمكاره، متشبثاً بها حتى لقي الله اليوم عصراً."

وتابع:" رحم الله الأخ القائد/ نبيل عليوي (أبو الحسن)، وأسكنه فسيح جناته، ونتقدم إلى ذويه وعموم الحركة الأسيرة بأحر التعازي، داعين الله أن يرزقهم الصبر وأجره."