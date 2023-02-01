مصادر لـ"فلسطين اليوم": القائد النخالة يرأس وفداً لزيارة القاهرة بدعوة مصرية

قالت مصادر خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" اليوم الأربعاء 1/2/2023، أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة سيزور القاهرة بدعوة مصرية، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

وأفادت المصادر، أن زيارة القائد النخالة، سيشاركه فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لعقد لقاء مع وزير المخابرات المصرية عباس كامل .

وأشارت المصادر، إلى أن الزيارة جرى الترتيب لها مسبقًا ، وليست على خلفية التطورات الأخيرة، وستبحث ملفات سياسية والوضع الميداني.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً شديداً حيث تمعن "إسرائيل" في عدوانها على الفلسطينيين وفي سجون الاحتلال آخرها الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون.