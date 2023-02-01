مسؤولون صهاينة يحرضون على قصف غزة وسياسة الاغتيالات

حرض مسؤولون صهاينة ووزراء اليوم الأربعاء 1/2/2023، حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لاستهداف قطاع غزة واغتيال مسؤولين في المقاومة الفلسطينية.

وتمعن قوات الاحتلال في عدوانها على الفلسطينيين، على كافة الجبهات، حيث تقتل الفلسطينيين وتغتالهم بدم بارد، فيما تشد من هجمتها داخل سجون الاحتلال.

وقال رئيس بلدية سديروت، ألون دافيدي: للأسف المقاومة من قطاع غزة مستمرة ويجب عدم احتوائه نحتاج لضرب حماس والجهاد والقضاء على قادتهم.

فيما قال "إسرائيل هيوم" نقلاً عن ألبرت غباي أحد سكان مدينة سديروت: حان الوقت لشن رد قوي ضد قطاع غزة لا تقصفوا الكثبان الرملية، هناك 33 ألف شخص في المدينة يعيشون كرهائن لحماس والجهاد الإسلامي هذا جنون.