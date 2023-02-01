مجلس إدارة الغرفة التجارية بغزة يستقبل وزير الحكم المحلي

استقبل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة اليوم وزير الحكم المحلي مجدي الصالح.

وحضر الاستقبال رئيس مجلس الإدارة المهندس عوني أبو رمضان، ونائبه إيمان عواد، وأمين السر نبيل شراب، وأمين الصندوق صلاح الدين المقادمة، وأعضاء مجلس الإدارة رياض السوافيري، وحسام الحويطي.

بدوره، رحب المهندس عائد أبو رمضان بوزير الحكم المحلي والوفد المرافق له، مشيراً لاستعداد الغرفة التجارية بغزة للتعاون التام من خلال شراكة حقيقية لتنمية ودعم القطاع الخاص بكافة مكوناته.

من جانبه، هنأ المهندس مجدي الصالح، رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بنجاح العملية الديمقراطية التي شهدتها الغرفة التجارية بغزة، وفوزهم بانتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية.

وأكد الصالح، استعداده التام للتعاون مع الغرفة التجارية من خلال شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص والهيئات المحلية، تسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني.