بالفيديو والصور الاحتلال يزعم نشر فيديو تهديد من المقاومة "لإسرائيل" انتقاماً للأسيرات

قالت مصادر عبرية اليوم الأربعاء 1/2/2023، أن "إسرائيل تأخذ على محمل الجد ما زعمت أنه انتشر في الساعات الماضية بما يتعلق فيديو تهديد لجيش الاحتلال.

وادعى مراسل قناة كان العبرية "إيتاي بلومنتال": أنه في الدقائق الماضية، تم نشر فيديو تهديد، فيه عرض لـ 3 صواريخ كتب عليها تاريخ اليوم 1 فبراير، وعنوان "الأسيرات خط أحمر" - "إسرائيل" تأخذ الحادث على محمل الجد وتستعد للرد.

جدير بالذكر، أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، زعم إطلاق صاروخ على الأقل من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

فيما أعلنت إذاعة جيش العدو، إصابة مستوطن بكدمات أثناء هروبه نحو الملاجئ، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة تمكنت "القبة الحديدية" من اعتراضه.

وتشهد الأراضي الفلسطينية توتراً كبيراً، بسبب تصاعد العدوان الصهيوني خاصةً في السجون التي تنتهك يومياً، حيث الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون، الأمر الذي دفعهن لإرسال رسالة من السجن تستنجد فيها لحمايتهن.