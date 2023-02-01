الاحتلال يغلق حاجز بيت إكسا ويحتجز المواطنين داخل سياراتهم

أفادت مصادر محلية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز قرية بيت إكسا، شمال غرب القدس المحتلة، وهو المدخل الوحيد للقرية، ومنعت الدخول والخروج منها.

وأوضحت المصادر نفسها، أن المئات من المواطنين وعشرات السيارت مكدسين منذ نحو 3 ساعات بانتظار السماح لها بالمرور دون جدوى، مناشدين المؤسسات الحقوقية التدخل من أجل السماح لهم بالوصول إلى منازلهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تحتجز المواطنين داخل سياراتهم وسط أمطار غزيرة في المنطقة، علما ان القرية لا يوجد لها سوى هذا المدخل، مبينة أن الاحتلال يتعمد التنكيل بأهالي القرية منذ عدة أيام، حيث فرضت غرامات مالية من قبل شرطة الاحتلال على السيارات المارة تحت حجج وذرائع واهية، بينما يقوم الجنود بتفتيش الداخلين والخارجين من القرية بشكل مهين.

الجدير بالذكر أن قرية بيت إكسا محاطة بجدار الفصل العنصري ويعيش بها نحو 2500 مواطنًا، وسط ظروف معيشية صعبة للغاية جراء الاغلاق المتواصل على القرية منذ 20 عاما.