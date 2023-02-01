بالصور الجهاد تزور عوائل شهداء وأسرى في طولكرم

تواصل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية، حملة الزيارات لعوائل الشهداء والأسرى والمحررين، في إطار الوقوف إلى جانبهم وتعزيز صمودهم واستذكار تضحياتهم المبذولة من أجل شعبنا وقضيتنا.

وزار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي، ذوي الشهيد القائد نضال أبو سعدة من بلدة علار قضاء طولكرم، في ذكرى استشهاده برفقة الشهيد المجاهد أحمد الطوباسي في 31 يناير عام 2006م، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في بلدة عرابة بجنين.

ووجه القيادي المحرر خضر عدنان، التحية لعائلة الشهيدين نضال أبو سعدة وأحمد الطوباسي في علار معقل الجهاد ومخيم جنين البطل، مستذكراً سفراً عظيماً من المقاومة على يد القائد نضال أبو سعدة والقادة الأبطال في عتيل وعلار ودير الغصون وصيدا زيتا وكل طولكرم التي تمثل فخراً لنا وتوأمة لجنين البطلة.

كما زار الوفد منزل الأسير الشيخ نظير نصار (54 عاماً)، من قيادات حركة الجهاد الإسلامي في بلدة علار بطولكرم، المعتقل في إبريل 2022م، وتم تحويله للاعتقال الإداري، حيث كان في استقباله ذوي الأسير وأبنائه.

وفي كلمة له بمنزل الأسير نصار، أشاد القيادي المحرر خضر عدنان بعائلته الكريمة، مستنكراً ما يتعرض له الأسرى من حملة قمع وتنكيل داخل السجون، والتي كان آخرها ما حدث في سجن الدامون والاعتداء على الأسيرات بصورة وحشية.

ودعا القيادي عدنان إلى ضرورة رص الصفوف والوقوف بشكل موحد في محافظات الوطن لرد العدوان الذي يتعرض له الأسرى داخل السجون في هذه المرحلة، مؤكدًا أن الاحتلال استفرد بالأسرى ويمارس أشد أنواع التنكيل بحقهم.

يشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية تنظم حملة زيارات لعوائل الشهداء والأسرى ضمن حملة الوفاء لهم ودعماً لصمودهم وتكريماً لتضحياتهم على طريق حرية وكرامة شعبنا.



