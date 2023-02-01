مباشر قناة SSC الرياضية السعودية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، من المقرر أن تعرض على مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، على قناة ssc السعودية أحد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، وكون مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي أول مباراة تقام في هذه البطولة، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.
تردد قناة SSC الرياضية السعودية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي
وتعتبر ssc قناة السعودية الرياضية من القنوات المميزة للغاية في المجال الرياضي والتي تقوم بعرض العديد من المباريات المهمة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ومن ضمن المباريات المهمة التي ستقوم بعرضها هذه القناة هي مباريات كأس العالم للأندية 2023 والتي ستكون المباراة الافتتاحية لهذه البطولة تجمع بين النادي الأهلي وبين أوكلاند سيتي، وقد جاء تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباراة الأهلي و أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية:
قناة SSC الرياضية السعودية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي
تردد القناة: 12419.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
الاستقطاب: V عمودي.
#الأهلي_المصري يستضيف #أوكلاند_سيتي النيوزلندي اليوم في افتتاح مباريات #كأس_العالم_للأندية #SSC pic.twitter.com/mNFrU5ktaq— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 1, 2023
تشيكل الأهلي المتوقع أمام أوكلاند سيتي
ونظراً للاهمية الكبيرة التي تحظها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، فمن المقرر أن الأهلي أمام وأوكلاند سيتي.
تشكيل مباراة الأهلي و أوكلاند سيتي
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.
خط الوسط: عمرو السولية- آليو ديان- محمد مجدي أفشة.
خط الهجوم: محمد شريف- أحمد عبدالقادر- كهربا.