مباشر قناة SSC الرياضية السعودية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي، من المقرر أن تعرض على مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية المقامة في المغرب، على قناة ssc السعودية أحد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية، وكون مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي أول مباراة تقام في هذه البطولة، عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والقدس الشريف، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

وتعتبر ssc قناة السعودية الرياضية من القنوات المميزة للغاية في المجال الرياضي والتي تقوم بعرض العديد من المباريات المهمة التي ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم، ومن ضمن المباريات المهمة التي ستقوم بعرضها هذه القناة هي مباريات كأس العالم للأندية 2023 والتي ستكون المباراة الافتتاحية لهذه البطولة تجمع بين النادي الأهلي وبين أوكلاند سيتي، وقد جاء تردد قناة ssc السعودية الناقلة لمباراة الأهلي و أوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية:

قناة SSC الرياضية السعودية مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي

تردد القناة: 12419.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: V عمودي.

تشيكل الأهلي المتوقع أمام أوكلاند سيتي

ونظراً للاهمية الكبيرة التي تحظها مباراة الأهلي وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية، فمن المقرر أن الأهلي أمام وأوكلاند سيتي.

تشكيل مباراة الأهلي و أوكلاند سيتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: على معلول- محمد عبدالمنعم- محمود متولي- محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية- آليو ديان- محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: محمد شريف- أحمد عبدالقادر- كهربا.