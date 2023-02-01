تشكيلة مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس، مساء اليوم الأربعاء، يلعب برشلونة الاسباني مباراته المؤجلة السابعة عشر من الليجا أمام ريال بيتيس، وعينه على مواصلة طريقه نحو لقب الدوري الاسباني الممتاز 2023/2022م، خاصة أن الفريق يبتعد على الوصيف ريال مدريد بـ5 نقاط برصيد 47نقطة، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 42نقطة.

تشكيلة مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس

ومباراة برشلونة المؤجلة أمام ريال بيتيس، ستكون وفقاً لمراقبين من بداية عودة الخط الهجومي لبرشلونة بانتهاء إيقاف ليفاندوفسكي وفيران توريس، وبحسب وسائل إعلام إسبانية تكتالونية، فأن مدرب برشلونة تشافي استقر على تشكيليه برشلونة أمام ريال بيتيس، فقد قرر:

حراسة المرمى: شتيجن

خط الدفاع: ألبا - كريستنسن - أراوخو - كوندي

خط الوسط: جافي - بيدري - دي يونج - كيسي

خط الهجوم: فاتي - رافينيا – ليفاندوفسكي

🏳️ من أي بلد ستُتابعون قمة اليوم وما توقعاتكم للنتيجة؟



⚽ ريال بيتيس 🆚 برشلونة



⏰ الليلة في الأوقات التالية:



⏰8:00🇲🇷

⏰9:00🇪🇸 🇲🇦 🇩🇿 🇹🇳

⏰10:00🇱🇾 🇪🇬 🇸🇩 🇱🇧 🇵🇸

⏰11:00🇸🇦 🇮🇶 🇰🇼 🇶🇦 🇧🇭 🇾🇪 🇸🇾 🇯🇴🇸🇴

⏰12:00🇦🇪 🇴🇲 pic.twitter.com/BoiblvBwdn — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) February 1, 2023

حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس

وستلعب مباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني على أرضية ملعب بينتو فيامارين معقل ريال بيتيس، وسيكون حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس الحكم: ريكاردو دي بيرغوس بينغوتيسيا و حكم فار: سانتياغو خايمي لاتري.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال بيتيس

ومباراة برشلونة وريال بيتيس في الدوري الاسباني ستكون معروضة عبر قناة بي ان سبورت القطرية صاحبة الحقوق المالكة في عرض مباريات الدوري الاسباني 2023/2022م.

معلق مباراة برشلونة وريال بيتيس

وستكون مباراة برشلونة وريال بيتيس معروضة على قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premiumبتعليق المعلق التونسي الرائع عصام الشوالي



