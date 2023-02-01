"صحيفة إسبانية": إنريكي قريب من تدريب البرازيل

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية، اليوم الأربعاء1/2/2023م، اقتراب الإسباني لويس إنريكي من تولي تدريب المنتخب البرازيلي.

وبينت الصحيفة الاسبانية أن إنريكي لم يكن المرشح الأول لتولي تدريب منتخب البرازيل، إذ كانت الرغبة الأولى التعاقد مع بيب جوارديولا ومن بعده كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت صحيفة سبورت أن إنريكي جاء في المركز الثالث ومعه الثنائي زين الدين زيدان وجوزيه مورينيو، لكنه كان يحظى بأفضلية العمل مع المنتخبات.

وكان إنريكي قد رحل عن تدريب منتخب إسبانيا بعدما ودع كأس العالم 2022 في قطر، من الدور ثمن النهائي على يد المغرب بركلات الترجيح.

كما رحل تيتي عن تدريب منتخب البرازيل، بعد توديع مونديال قطر 2022، من دور ال8، على يد كرواتيا، بركلات الترجيح.