"العمل الحكومي" بغزة تقر جملة من القرارات

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وأدانت اللجنة الاعتداءات التي تقوم بها (إدارة سجون الاحتلال) ضد أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات، وتهديداتها بفرض المزيد من العقوبات داخل السجون، وأكدت اللجنة دعمها الكامل لكل الخطوات الاحتجاجية التي أعلن عنها الأسرى، داعية لتحرك عاجل من كل الجهات المعنية لوقف سياسة التغول على الأسرى.

وتوقفت اللجنة، أمام رسالة الأسيرات التي شرحت الظروف الاعتقالية القاسية التي يتعرضن لها، بما لا يتناسب مع أبسط الحقوق الإنسانية الأساسية، ومطالبتهن فيها بالضغط العاجل على حكومة الاحتلال للإفراج عنهن، وإنهاء سياسة الإذلال التي يتعمدها الاحتلال ضدهن وضد الأسرى جميعا.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والهيئات الحكومية، واعتمدت محاضر لجان: الشؤون الإدارية، البنية التحتية، شؤون الأراضي، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة ما يلي: