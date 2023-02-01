فيديو- الاحتلال يهدم مقهى فلسطيني في القدس

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بهدم مقهي مقدسي في بلبدة بيت حنينا شمال مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن جرافات الاحتلال المعززة بالجنود، شرعت بهدم مقهى للمقدسي سائد أبو صبيح، تحت حجج واهية.

وكانت قوات الاحتلال، قد اقتحمت برفقة الجرافات وآليات عسكرية وادي الحمص في القدس.

وأفادت مصادر مقدسية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت، رفقة جرافاتها اقتحمت وادي الحمص بهدف هدم منازل أو منشآت المقدسيين، أو تخريب شوارع وطرقات وأراضي زراعية.

وتهدم جرافات الاحتلال "الإسرائيلي"، منازل ومنشآت المواطنين في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة واهية تهدف لسلب ممتلكاتهم وتوسيع البؤر الاستيطانية، وبدأت تتزايد بعد أوامر من بنيامين نتنياهو، الأخيرة.