الاحتلال يحكم على أربعة أسرى مقدسيين بعد 5 أعوام على الاعتقال

بعد خمس سنوات على اعتقالهم، أصدرت محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء 1/2/2023، أحكامًا بحقّ أربعة أسرى مقدسيين لمدد متفاوتة، وصلت إلى 19 عاما.

رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب، قال أن محكمة الاحتلال أصدرت حكما بالسجن بحق الأسير محمد فهمي الفروخ (44 عاما)، لمدة 19 عاما، وقد اُعتقل بتاريخ 22/8/2017، وهو متزوج وأب لستة أبناء.

كما صدر حكما بالسجن لمدة 13 عاما بحق الأسير محمد منصور العباسي (23 عاما)، وقد اُعتقل 18/8/2017، والأسير المقدسي أمير نادر فهمي الفروخ (24 عامًا) صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عاما، وقد اُعتقل بتاريخ 5/9/2017.

والأسير أحمد سعدي ابو خلف (23 عاما)، قد صدر بحقّه حكمًا بالسّجن لمدة 14 عامًا، وقد اُعتقل بتاريخ 11/9/2017.