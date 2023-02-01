خلال اتصاله بعوائلهم

القائد النخالة يعزي بشهداء شعبنا ويؤكد أن نصرنا معقود بدماء الشهداء

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 12:21 م
01 فبراير 2023
القائد زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي.jpeg
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قدّم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين القائد زياد النخالة، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، واجب التعازي والمواساة لعوائل الشهداء الكرام الذين ارتقوا برصاص الاحتلال المجرم في محافظات الضفة المحتلة.

وعزّى الأمين العام عائلة الاستشهادي خيري علقم منفذ عملية القدس البطولية، وكوكبة الشهداء الأبطال الذين ارتقوا خلال المجزرة الوحشية للاحتلال في مخيم جنين الخميس الماضي التي راح ضحيتها عشرة شهداء، مشيداً بصبر هذه العوائل الكريمة بما قدمته من تضحيات على طريق القدس.

وأكد القائد النخالة خلال اتصاله بعوائل الشهداء الكرام، موقف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالوقوف إلى جانبهم فهم محل فخر واعتزاز كبير، مشدداً أننا سنبقى الأوفياء لتضحياتهم وعلى عهد أبنائهم الشهداء حتى تحرير أرضنا وتطهير مقدساتنا.

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