مع بدء شهر فبراير- موعد صرف أول دفعة من شيكات الشؤون الاجتماعية 2023، طفت على السطح أخباراً جديدة تتعلق بمستحقات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة المحتلة، إذ لم تُصرف أي دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها من شهر أكتوبر الماضي 2022، بذريعة أن هناك أزمة مالية لدة السلطة الفلسطينية بسبب استمرار اقتطاع الاحتلال الإسرائيلي أموال المقاصة بملايين الشواكل، وفق ما صرح به مسؤولون لدى الحكومة الفلسطينية.

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة

موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية 2023 في غزة والضفة، قبل نحو شهر من الآن، صدرت تصريحات من مسؤولين في وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، حددت موعد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، إذ قالت إنه في بداية شهر يناير أو منتصف الشهر على أبعد تقدير، لكّن لم يتم الإعلان عن الموعد الرسمي لصرف شيكات الشؤون الاجتماعية في غزة والضفة حتى اللحظة، وسينشر لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اخر مستجدات صرف شيكات الشؤون أول دفعة لعام 2023.

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موعد صرف أول دفعة من شيكات الشؤون 2023

موعد صرف أول دفعة من شيكات الشؤون 2023، يقول مسؤولون في وزارة المالية الفلسطينية، بأن اقتطاع جزء من أموال المقاصة سيؤثر على صرف دفعة شيكات الشؤون الاجتماعية، كما يمكن أن تؤثر على رواتب الموظفين أيضا، لأن أي خصومات بهذا الشأن يؤثر على كل مرافق السلطة التي تساهم بنحو 40% من أموال برنامج الدفعات النقدية للشؤون الاجتماعية، لذا لا موعد محدد حتى اللحظة لصرف اول دفعة من مستحقات الشؤون 2023 في غزة والضفة.

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متى صرف دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 غزة ورام الله

متى صرف دفعة الشؤون الاجتماعية 2023 غزة ورام الله، قالت بعض المصادر المطلعة إن وزارة المالية في رام الله تنتظر أن تصل أموال الضرائب إلى خزينتها من أجل استكمال دفعة شيكات الشؤون الاجتماعية لاسيما وأن الاتحاد الأوربي الذي يساهم بنحو 50% من أموال الشؤون استوى التزامه بهذا الشأن، وتبقى النصف الآخر على السلطة الفلسطينية، لذا تقول التوقعات أنه يمكن صرف دفعة الشؤون الأولى لعام 2023 بعد صرف رواتب السلطة مباشرة.