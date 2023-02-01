مهجة القدس: محكمة سالم تصدر حكماً بحق الأسير صالح أبو زينة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:42 ص
01 فبراير 2023
معتقل
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أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى اليوم الأربعاء 1/2/2023؛ أن ما تسمى محكمة سالم العسكرية الصهيونية أصدرت حكمًا بحق الأسير المجاهد صالح سمير صالح أبو زينة (26 عامًا) من مخيم جنين شمال الضفة المحتلة، بالسجن الفعلي 6 شهور ويوم وغرامة مالية قدرها 2000 شيكل.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 08/10/2022م، ووجهت له سلطات الاحتلال تهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والتحريض ضد الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير صالح أبو زينة ولد بتاريخ 08/06/1997م، وهو أعزب، وله اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية انتمائه ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي ومقاومة الاحتلال، ويقبع حاليًا في سجن مجدو.

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