العمصي يوضح لـ"فلسطين اليوم"حقيقة إيقاف الاحتلال استقبال طلبات التصاريح لعمال غزة

أوضح رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، اليوم الأربعاء 1 فبراير 2023، حقيقة الأخبار المتداولة عبر بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي بشأن إيقاف الاحتلال "الإسرائيلي" لاستقبال طلبات التصاريح لعمال قطاع غزة للعمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وبيّن العمصي في تصريح خاص لـ "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أنّ حكومة الاحتلال السابقة أبلغت الجهات الفلسطينية المختصة، بأن "كوتة" التصاريح المخصصة لقطاع غزة بلغت 20 ألفاً فقط منها "17 ألف احتياجات اقتصادية و3 آلاف تجار"، وبعد بلوغ العدد المُحدد، أوقف الاحتلال استقبال أي طلبات جديدة بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن وزير جيش الاحتلال السابق "بيني غانتس" لم يوافق على زيادة "كوتة" تصاريح قطاع غزة لأكثر من 20 ألفاً، وهو ما دفع الجهات المختصة لدى الاحتلال بمنع استقبال طلبات جديدة تتعلق بتصاريح العمل في الداخل المحتل، بعد أن وصلت الكوتة إلى العدد المتفق عليه.

وبيّن رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، أنّ قوات الاحتلال تسحب تصاريح من عمال قطاع غزة بشكل يومي أو أسبوعي، بذرائع أمنية، وتستبدلهم بآخرين، منوهاً إلى أن الاحتلال هو الجهة الوحيدة التي تعمل على تجديد ومنع تصاريح العمال والتجار، ولا دخل لهيئة الشؤون المدنية ووزارة العمل في ذلك.

ونوه إلى إمكانية إلغاء حكومة بنيامين نتنياهو تصاريح العمل المخصصة لأهالي قطاع غزة، لاسيما وأن معظم حقائبها الوزارية الحساسة يرأسها متطرفون يكنون العداوة لأهل القطاع خصوصاً، لكنّ ليس هناك أي أخبار رسمية بهذا الشأن.

ولفت إلى أن حقوق عمّال قطاع غزة مسلوبة بالكامل، بسبب إضفاء صفة "احتياجات اقتصادية" وليس عاملاً، على تصاريح للعمل في الداخل المحتل، مؤكداً عدم وجود دفعات جديدة من تصاريح العمل أهالي القطاع.

ومؤخراً، سحبت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" 280 تصريح عمل لأهالي قطاع غزة، بزعم أن أقربائهم لهم صلة بأعمال المقاومة في الضفة والقدس المحتلتين.