لجنة دعم الصحفيين :  الاحتلال يستهدف  12 صحفياً ويعتقل 3 آخرين منذ بداية عام 2023

رصدت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر يناير/ كانون ثاني 2023، نحو( 62) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها ( 36) انتهاكاً اسرائيلياً، و( 10 ) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من (16) انتهاكاً من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات "إسرائيلية"

وتمثلت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال يناير/ كانون ثاني2023 ، في إصابة واعتداء لقوات الاحتلال على أكثر من (12) صحفياً بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم والضرب بالعصي والركل والدفع على الأرض، ومحاولة دهسهم، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.

وفي جانب الاعتقالات، اعتقلت واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد(3) من الصحفيين وهم عبد المحسن شلالدة، وأحمد حلايقة، ومشهور الوحواح وأفرجت عنهم فيما بعد.

إلى ذلك مددت وأجلت محاكم الاحتلال الإسرائيلي العسكرية اعتقال وتثبيت حكم لعدد(3 ) من الصحفيين وهم: ياسين أبو لفح، ونضال أبو عكر لمدة ستة أشهر للمرة الثانية، فيما رفضت محكمة الاحتلال الاستئناف المقدم للأسير الصحفي عمر أبو الرب.

وبشأن منع الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية مهامهم، سجل التقرير( 15 ) حالة منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة واطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين تخللها الضرب والدهس.

كما سجل التقرير( 2) حالة مداهمة واقتحام والعبث والتفتيش لمنزلي الصحفيين الأسير نضال أبو عكر وعبد المحسن شلالدة

ووثق التقرير الشهري للجنة دعم الصحفيين(1 ) حالة مصادرة لمعدات الصحفيين خلال منعهم من تغطية جرائم الاحتلال.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي إطار الحملة الشرسة والممنهجة التي تشنها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي تمتلكها شركة "ميتا" لـ محاربة المحتوى الفلسطيني بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر يناير2023 أكثر من (16 ) حالة، توزعت ب حذف وإغلاق إدارة الفيس بوك (6) حسابات لصحفيين وصفحات مواقع إعلامية.

كما تم رصد(7) حالات تهديد وتحريض واختراق لصحفيين، من بينهم تامر المسحال ومحمد الأطرش وشبكة "القدس اليوم مباشر" ، وصفحة راديو راية اف ام، وشبكة "القدس الإخبارية"، عدا عن تحذير عدد(3) من الحسابات ومسح منشورات للصحفيين واعلاميين بذريعة عدم التزامه بمعايير النشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين،( 10 ) حالات خلال شهر يناير/ كانون ثاني2023 من الانتهاكات، تمثل في(6 )انتهاكات في الضفة المحتلة توزعت في تسجيل(1) اعتداء، و(2) منع من التغطية، و(2) مصادرة معدات وهواتف، فيما سجلت فصل عدد(1) من الصحفيين من عمله بصحيفة تابعة للسلطة الفلسطينية.

وفي قطاع غزة، سجل التقرير عدد(4) حالات تمثلت في: استدعاء(3) صحفيين وصحفيات، و(1) حالة منع عقد جلسة حوارية بغزة